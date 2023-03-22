Названы дата и место похорон экс-главы ЦИК Чурова
Экс-главу ЦИК Чурова похоронят 24 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище
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Депутат Госдумы Леонид Ивлев сообщил, что церемония прощания и похороны экс-председателя Центризбиркома РФ Владимира Чурова пройдут 24 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
"Прощание и похороны состоятся 24 марта, начало в 11 часов. Это будет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Там же он будет захоронен", — рассказал парламентарий ТАСС.
Напомним, сегодня на 71-м году жизни умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. Около недели назад экс-чиновнику сделали операцию после обширного инфаркта. А всего за несколько недель до трагедии он был бодр и делился с бывшими коллегами планами на будущее: хотел написать ещё одну книгу.