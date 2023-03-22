Названы дата и место похорон экс-главы ЦИК Чурова

Депутат Госдумы Леонид Ивлев сообщил, что церемония прощания и похороны экс-председателя Центризбиркома РФ Владимира Чурова пройдут 24 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

"Прощание и похороны состоятся 24 марта, начало в 11 часов. Это будет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Там же он будет захоронен", — рассказал парламентарий ТАСС.