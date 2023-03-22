Украинцы помолились о политическом благополучии Джонсона из-за ковид-вечеринок

В Тернопольской области Украины провели молебен о "политическом выживании" бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. По словам журналистов Daily Mail, украинцы помолились за него в свете скандала с ковид-вечеринками во время пандемии.

"В то время как Борис Джонсон борется за жизнь своей политической карьеры из-за Патигейта (Partygate), украинцы молятся за "героического" экс-премьер-министра", — говорится в материале.

В публикации под названием "Украинцы собираются в храмы, чтобы помолиться о... политическом выживании Бориса Джонсона" сказано, что богослужение прошло в Спасо-Преображенской церкви города Шумск. Газета подчёркивает, что личность британского политика "стала культовой для украинцев из-за его активной поддержки ВСУ". Украинский священнослужитель отметил, что Джонсон — "один из немногих, кто умеет держать слово".