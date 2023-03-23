Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 01:12

Маск оценил состояние банковской системы США словами "хуже быть не может"

Миллиардер Илон Маск оценил состояние банковской системы США после заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о надёжности отрасли. Об этом бизнесмен написал в "Твиттере".

"Хуже быть не может", — считает Маск.

ФРС США повысила базовую ставку до 4,75–5%

ФРС США повысила базовую ставку до 4,75–5%

Ранее стало известно, что калифорнийский Департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Позднее было объявлено о прекращении деятельности нью-йоркского Signature Bank.

Обложка ©

Wikipedia / Heisenberg Media

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров