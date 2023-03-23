Маск оценил состояние банковской системы США словами "хуже быть не может"

Миллиардер Илон Маск оценил состояние банковской системы США после заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о надёжности отрасли. Об этом бизнесмен написал в "Твиттере".

Ранее стало известно, что калифорнийский Департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Позднее было объявлено о прекращении деятельности нью-йоркского Signature Bank.