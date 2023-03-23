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23 марта, 01:42

Отвергая — предлагай: Активистка сорвала выступление Блинкена, требуя переговоров по Украине

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав его к переговорам по Украине

Активистка Медея Бенджамин прервала выступление американского госсекретаря Энтони Блинкена в Сенате США, призвав его к мирным переговорам по Украине. Женщина высказывала претензии главе Госдепа за нежелание вести диалог с Россией, обвиняя его в том, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.

Американская активистка прервала выступление Блинкена, призвав его к переговорам по Украине. Видео © Twitter / codepink

Активистка призывала Блинкена "быть дипломатом", работать над урегулированием конфликта на Украине и "прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту". Пока женщина кричала, её силой выволакивали из зала полицейские.

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"Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?" — задалась вопросом Бенджамин.

Уже в лифте активистка, находясь под конвоем, пояснила, почему прервала выступление Блинкена. По её словам, недавняя короткая встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была "пародией", а не переговорами. Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их, подчеркнула активистка. Она указала на то, что решение проблемы Украины — не в бесконечной отправке оружия Западом, а в переговорах.

Ранее Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов. Украина получит от США различные виды боеприпасов и техники, в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, БМП Bradley, а также противорадиолокационные ракеты HARM.

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Обложка ©

Twitter / codepink

Иван Косицын
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