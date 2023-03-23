Отвергая — предлагай: Активистка сорвала выступление Блинкена, требуя переговоров по Украине

Активистка Медея Бенджамин прервала выступление американского госсекретаря Энтони Блинкена в Сенате США, призвав его к мирным переговорам по Украине. Женщина высказывала претензии главе Госдепа за нежелание вести диалог с Россией, обвиняя его в том, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.

Американская активистка прервала выступление Блинкена, призвав его к переговорам по Украине. Видео © Twitter / codepink

Активистка призывала Блинкена "быть дипломатом", работать над урегулированием конфликта на Украине и "прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту". Пока женщина кричала, её силой выволакивали из зала полицейские.

"Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?" — задалась вопросом Бенджамин.

Уже в лифте активистка, находясь под конвоем, пояснила, почему прервала выступление Блинкена. По её словам, недавняя короткая встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была "пародией", а не переговорами. Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их, подчеркнула активистка. Она указала на то, что решение проблемы Украины — не в бесконечной отправке оружия Западом, а в переговорах.