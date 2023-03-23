Более 30 человек пострадали при опрокидывании судна сооснователя Microsoft в Шотландии
Опрокинувшееся судно сооснователя Microsoft. Обложка © Twitter / Tomafc83
Более 30 человек пострадало при опрокидывании исследовательского судна Petrel, находящегося в доках Эдинбурга (Шотландия). Как пишет Daily Mail, корабль принадлежал миллиардеру и соучредителю Microsoft Полу Аллену.
Всё произошло утром 22 марта в порту Лит. Причиной стал мощный порыв ветра, из-за которого корабль наклонился примерно на 45 градусов. Всего травмы получили около 35 человек, часть пострадавших госпитализировали, а некоторым оказали медицинскую помощь на месте.
Аллен, скончавшийся в 2018 году от осложнений неходжкинской лимфомы, купил судно в 2016 году и переоборудовал его, чтобы использовать как исследовательский корабль.
Ранее Лайф рассказывал, что в Британии разгадали тайну погибшего в XVII веке военного корабля. Загадочные обломки были найдены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра ещё в 2019 году. После их изучения было установлено, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia, построенному в 1656 году.