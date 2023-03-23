Соседский ремонт причинял ущерб каждому второму россиянину, показал опрос

Почти половина опрошенных россиян хотя бы раз в жизни попадали в ситуации, когда соседский ремонт наносил ущерб их имуществу. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования компании "Альфастрахование".

В 60% случаев стоимость ущерба составляла от десяти до пятидесяти тысяч рублей. А примерно 20% респондентов "попали" на ремонт до 100 тысяч. При этом ещё почти столько же опрошенных были вынуждены возмещать ущерб на сумму от 100 тыс. до более миллиона. В трети случаев сосед полностью проигнорировал замечания при проведении ремонта, в 20% случаев — устроил скандал и только в 14% возместил ущерб материально.

Исследование показало, что почти в 50% случаев получилось договориться с соседями мирным путём. Тем не менее не у всех оказался положительный опыт: более трети опрошенных заявили, что были вынуждены устранять последствия неаккуратных действий соседей за свой счёт, а 12,3% обращались в суд. Только в 6% случаев все вопросы решила страховая компания, так как квартира была застрахована.

Среди главных проблем при ремонте респонденты обозначили шум (42%), грязь в подъезде (31%), сломанные лифты при погрузке стройматериалов (22,9%), строительный мусор в неположенном месте (12%), а также повреждённые двери и стены на этаже (23%). Кроме того, некомпетентность работников иногда приводит к повреждениям проводки и общедомовых коммуникаций (11%) и пожару в доме (3,5%). На трещины в стенах квартиры во время ремонта соседей пожаловались 4,8% участников исследования, а потоп произошёл в 7,5% случаев.

Большинство опрошенных уверены, что защитить себя от последствий непрофессионального ремонта невозможно. Так ответили 53,4% участников исследования.