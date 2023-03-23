Жителю Казани грозит до 15 лет колонии за отправку полумиллиона рублей на нужды ИГИЛ
Жителю Казани грозит до 15 лет тюрьмы за спонсирование ИГИЛ*. Как узнал телеграм-канал SHOT, 22-летний парень перевёл на нужды террористической организации 550 тысяч рублей.
Известно, что безработный гражданин Таджикистана отправлял деньги представителям ИГИЛ два раза. Первый раз сумма составила 350 тысяч рублей, а второй — 200. Парня быстро вычислила полиция и задержала. Сейчас он в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Ему грозит до 15 лет колонии.
Ранее Лайф сообщал, что боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в эфир датского телеканала DRTV. Посольство России подчеркнуло, что это наглядно показывает, каких ценностей придерживаются украинские военные.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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