Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 06:06

Жителю Казани грозит до 15 лет колонии за отправку полумиллиона рублей на нужды ИГИЛ

Жителю Казани грозит до 15 лет тюрьмы за спонсирование ИГИЛ*. Как узнал телеграм-канал SHOT, 22-летний парень перевёл на нужды террористической организации 550 тысяч рублей.

Известно, что безработный гражданин Таджикистана отправлял деньги представителям ИГИЛ два раза. Первый раз сумма составила 350 тысяч рублей, а второй — 200. Парня быстро вычислила полиция и задержала. Сейчас он в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Ему грозит до 15 лет колонии.

ФСБ задержала за госизмену москвичку – спонсора ВСУ

ФСБ задержала за госизмену москвичку – спонсора ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в эфир датского телеканала DRTV. Посольство России подчеркнуло, что это наглядно показывает, каких ценностей придерживаются украинские военные.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров