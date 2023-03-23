Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 07:25

Стало известно о планах США отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР

RT: США намерены отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР

Агентство по сокращению военной угрозы, входящее в Минобороны США, планирует отремонтировать ряд биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Об этом сообщает RT со ссылкой на предварительное уведомление для заинтересованных в проекте организаций.

"Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою Программу по сокращению биологической угрозы (ПСБУ), ищет подходящих исполнителей работ по техобслуживанию и подготовке для осуществления деятельности в области биологической безопасности и охраны вместе с партнёрами по линии ПСБУ в Евразийской зоне ответственности", — говорится в тексте документа.

Яровая рассказала, как США могли управлять эпидемиями с помощью 400 биолабораторий

Яровая рассказала, как США могли управлять эпидемиями с помощью 400 биолабораторий

Речь идёт в том числе об Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Согласно уведомлению, цель программы состоит в "защите США, их вооружённых сил и союзников от биологических угроз с помощью расширения возможностей государств-партнёров и международного сообщества по профилактике и выявлению вызываемых патогенами вспышек, а также подготовке к ним". Отмечается, что в ходе ПСБУ, в частности, может быть проведён ремонт, заменено оборудование, организованы тренинги на тему биобезопасности.

Политолог Руслан Бальбек усомнился в мирных намерениях США.

Косачёв: СФ не будет трясти "пробиркой Пауэлла", расследуя деятельность лабораторий США на Украине

Косачёв: СФ не будет трясти "пробиркой Пауэлла", расследуя деятельность лабораторий США на Украине

"Я не верю, что американцы отремонтируют лаборатории, чтобы вести разработки на пользу человечеству. Можно гарантированно сказать, что это будут научные исследования в военных или диверсионных целях. Им не нужен мир", — сказал Бальбек, отметив, что на войне США зарабатывают больше, чем на всех своих достижениях, вместе взятых.

Ранее Минобороны РФ уличило США в экспериментах с опасными патогенами в Средней Азии и Закавказье. Американские исследования по усилению функций опасных патогенов носят системный характер, подчеркнул начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров