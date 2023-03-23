Стало известно о планах США отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР

Агентство по сокращению военной угрозы, входящее в Минобороны США, планирует отремонтировать ряд биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Об этом сообщает RT со ссылкой на предварительное уведомление для заинтересованных в проекте организаций.

"Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою Программу по сокращению биологической угрозы (ПСБУ), ищет подходящих исполнителей работ по техобслуживанию и подготовке для осуществления деятельности в области биологической безопасности и охраны вместе с партнёрами по линии ПСБУ в Евразийской зоне ответственности", — говорится в тексте документа.

Речь идёт в том числе об Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Согласно уведомлению, цель программы состоит в "защите США, их вооружённых сил и союзников от биологических угроз с помощью расширения возможностей государств-партнёров и международного сообщества по профилактике и выявлению вызываемых патогенами вспышек, а также подготовке к ним". Отмечается, что в ходе ПСБУ, в частности, может быть проведён ремонт, заменено оборудование, организованы тренинги на тему биобезопасности.

Политолог Руслан Бальбек усомнился в мирных намерениях США.

"Я не верю, что американцы отремонтируют лаборатории, чтобы вести разработки на пользу человечеству. Можно гарантированно сказать, что это будут научные исследования в военных или диверсионных целях. Им не нужен мир", — сказал Бальбек, отметив, что на войне США зарабатывают больше, чем на всех своих достижениях, вместе взятых.