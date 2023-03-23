Медведев назвал США врагом России
Медведев назвал США врагом, пытающимся причинить максимальный вред России
Америка является вражеским государством, цель которого — нанесение максимального вреда России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.
"Они наши конкуренты, а сейчас, прямо скажем, враги. Соединённые Штаты Америки — наши враги. <…> Они пытаются причинить максимальный вред нам, по возможности вообще разделить страну и как можно жёстче посадить на свою иглу Европу, чтобы те не трепыхались", — заявил Медведев.
Вместе с тем зампред Совбеза указал на неспособность европейских лидеров принимать "решения в пользу европейцев". Он убеждён, что действуют они во благо "отдельных политических группировок, соперничающих друг с другом, или в пользу американцев".
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Именно их военные США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Об этом напомнила Киеву официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться.
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