Медведев назвал США врагом России

Америка является вражеским государством, цель которого — нанесение максимального вреда России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

"Они наши конкуренты, а сейчас, прямо скажем, враги. Соединённые Штаты Америки — наши враги. <…> Они пытаются причинить максимальный вред нам, по возможности вообще разделить страну и как можно жёстче посадить на свою иглу Европу, чтобы те не трепыхались", — заявил Медведев.

Вместе с тем зампред Совбеза указал на неспособность европейских лидеров принимать "решения в пользу европейцев". Он убеждён, что действуют они во благо "отдельных политических группировок, соперничающих друг с другом, или в пользу американцев".