Экс-журналист "КП в Беларуси" Можейко получил три года колонии

Можейко признан виновным в преступлениях по уголовным статьям "оскорбление президента Республики Беларусь" и "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Максимально ему грозило пять лет лишения свободы, гособвинение запросило наказание в виде трёх лет.

Можейко был задержан 1 октября 2021 года. Можейко являлся автором статьи с воспоминаниями одноклассницы Андрея Зельцера, который осенью 2021 года смертельно ранил сотрудника КГБ во время спецмероприятия и был застрелен сам. После этой публикации Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by, а вскоре "Комсомольская правда" заявила, что приняла решение закрыть в Минске своё представительство.