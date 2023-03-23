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23 марта, 09:52

Экс-журналист "КП в Беларуси" Можейко получил три года колонии

Минский суд приговорил бывшего журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко к трём годам колонии

<p>Обложка © <a href="https://press-club.pro/dosved/odnazhdy-poshutil-chto-stanet-skandalnym-zhurnalistom-intervyu-s-materyu-gennadiya-mozheyko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Press Club Belarus</a></p>

Обложка © Press Club Belarus

Бывший журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко приговорён к трём годам колонии общего режима. Такой вердикт вынес Минский городской суд.

Можейко признан виновным в преступлениях по уголовным статьям "оскорбление президента Республики Беларусь" и "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Максимально ему грозило пять лет лишения свободы, гособвинение запросило наказание в виде трёх лет.

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Напомним, ранее журналист не признал вину в оскорблении Александра Лукашенко.

Можейко был задержан 1 октября 2021 года. Можейко являлся автором статьи с воспоминаниями одноклассницы Андрея Зельцера, который осенью 2021 года смертельно ранил сотрудника КГБ во время спецмероприятия и был застрелен сам. После этой публикации Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by, а вскоре "Комсомольская правда" заявила, что приняла решение закрыть в Минске своё представительство.

Никита Никонов
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