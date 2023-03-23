Квартиры, участки и Porsche: Как блогер Сатья заработал 400 млн на "нескучной" психологии и во что вложил

Российский блогер Сергей Яковлев, известный как Сатья Дас и продвигающий "нескучную семейную психологию", заработал более 400 миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

По данным портала, блогер успел купить 11 квартир и восемь земельных участков в Краснодарском крае, а также новый Porsche Cayenne. И всё это он получил, обучая других построению отношений в семье, тогда как никакого профессионального образования у него нет. Сатья Дас закончил техникум по специальности "технолог по приготовлению пищи".

Сам он не раз отмечал высокую стоимость своих личных консультаций и говорил, что от желающих нет отбоя. Стоимость личной встречи с ним достигает трёх тысяч долларов. Блогер также пишет книги и выступает с лекциями, за которые придётся выложить от 2690 до 11 090 рублей.

Как узнал Mash, Сатья купил за 160 миллионов рублей больше десяти квартир на Сухумском шоссе в Сочи, дом с гаражом в селе Монастырь в 24 километрах от Адлера и жилплощадь в Санкт-Петербурге за 170 миллионов.