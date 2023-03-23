Мишустин назвал число получательниц пособия на ребёнка
Премьер Мишустин сообщил, что ежемесячное пособие на ребёнка в России будет назначено десяти миллионам получателей
Единое ежемесячное пособие на ребёнка будет назначено десяти миллионам россиянок. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.
По его словам, народосбережение остаётся основной задачей работы правительства, а защита материнства и детства занимает здесь особое место. Мишустин напомнил, что разработать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми поручил лично президент Владимир Путин. Под его контролем в стране выстраивается целая система господдержки, начиная с момента наступления беременности у женщины и до достижения её ребёнком семнадцати лет.
"Формировали эту систему в течение двух последних лет, и сейчас такая работа завершена, что позволит с текущего года запустить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Оно будет назначаться примерно десяти миллионам получателей", — пояснил премьер.
Ранее Лайф сообщал, что Социальный фонд с начала года перечислил 104 тысячам мам более 20 миллиардов рублей в качестве страховых пособий по беременности и родам. Всего же в России на выплату пособий и компенсаций в 2023 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей.