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23 марта, 11:25

Мишустин назвал число получательниц пособия на ребёнка

Премьер Мишустин сообщил, что ежемесячное пособие на ребёнка в России будет назначено десяти миллионам получателей

Единое ежемесячное пособие на ребёнка будет назначено десяти миллионам россиянок. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.

По его словам, народосбережение остаётся основной задачей работы правительства, а защита материнства и детства занимает здесь особое место. Мишустин напомнил, что разра­ботать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми поручил лично президент Владимир Путин. Под его контролем в стране выстраивается целая система господдержки, начиная с момента наступления беременности у женщины и до достижения её ребёнком семнадцати лет.

"Форми­ровали эту систему в течение двух последних лет, и сейчас такая работа завершена, что позволит с текущего года запустить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Оно будет назначаться примерно десяти мил­лионам получателей", пояснил премьер.

В России одобрили выплаты единого пособия на 3 млн детей

В России одобрили выплаты единого пособия на 3 млн детей

Ранее Лайф сообщал, что Социальный фонд с начала года перечислил 104 тысячам мам более 20 миллиардов рублей в качестве страховых пособий по беременности и родам. Всего же в России на выплату пособий и компенсаций в 2023 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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