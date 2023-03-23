Мишустин назвал число получательниц пособия на ребёнка

Единое ежемесячное пособие на ребёнка будет назначено десяти миллионам россиянок. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.

По его словам, народосбережение остаётся основной задачей работы правительства, а защита материнства и детства занимает здесь особое место. Мишустин напомнил, что разра­ботать предложения и по совершенствованию помощи нуждающимся семьям с детьми поручил лично президент Владимир Путин. Под его контролем в стране выстраивается целая система господдержки, начиная с момента наступления беременности у женщины и до достижения её ребёнком семнадцати лет.