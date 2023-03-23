Защитник Грант может перейти в уфимский "Салават Юлаев"

В текущем сезоне защитник уже был обменян из петербургского СКА в казахстанский "Барыс". При этом разговоры о том, что Грант может попасть в "Салават Юлаев", ходили ещё тогда. Однако обмен 34-летнего хоккеиста не состоялся.