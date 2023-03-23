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23 марта, 12:26

Защитник Грант может перейти в уфимский "Салават Юлаев"

"Спорт-Экспресс": Канадский хоккеист Алекс Грант может перейти в ХК "Салават Юлаев"

<p>Обложка © Getty Images / Fred Lee</p>

Обложка © Getty Images / Fred Lee

Канадский хоккеист Алекс Грант может перейти в уфимский клуб "Салават Юлаев". Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне защитник уже был обменян из петербургского СКА в казахстанский "Барыс". При этом разговоры о том, что Грант может попасть в "Салават Юлаев", ходили ещё тогда. Однако обмен 34-летнего хоккеиста не состоялся.

За СКА Грант отыграл 16 матчей, набрав шесть очков, а после перехода в "Барыс" сыграл ещё 33 матча, заработав 17 очков. С 30 апреля канадский защитник получит статус неограниченно свободного агента.

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Максим Плетнёв
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