В чём опасность американских танков М1 "Абрамс" на Украине Оглавление Танки "Абрамс" для Украины Какие танки есть на Украине M1A1 Abrams: характеристики Сколько танков Abrams M1A1 получит Украина Эти машины должны были появиться на Украине быстрее, чем немецкие "Леопарды", однако поставка тяжёлых танков затягивалась по целому ряду причин. 30156 30156 Танки М1 "Абрамс". Обложка © Flickr / Nathan Rupert

Американские танки M1 Abrams имеют около 30 модификаций. Между некоторыми из них разница несущественная, между другими лежит "технологическая пропасть". Американская сторона уверяет, что, заменив поставки Abrams M1A2 на более старые M1A1, она окажет Киеву услугу. Так ли это на самом деле?

Танки "Абрамс" для Украины

21 марта агентство Associated Press сообщило о намерении США передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки. Первоначальный план состоял в том, чтобы отправить Украине 31 новый M1A2 Abrams, но на это могло уйти до двух лет. Открыв склады со старыми M1A1 Abrams, американцы надеются организовать отправку к текущей осени.

— Речь идёт о том, чтобы как можно раньше передать эту важную боевую составляющую, — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Какие танки есть на Украине

Решение о передаче 31 танка М1 "Абрамс" было принято в Вашингтоне ещё в этом январе. Однако отправка практически сразу "зависла" из-за политических дрязг вокруг европейских боевых машин. Формально согласие США на отправку бронетехники не означало, что танки появятся на Украине уже завтра. Решение могло быть принято для ускорения поставок танков из Европы. За то время, пока Украина получала танки советского и европейского типа, в США решали, как, сколько и каких танков поставить ВСУ. Но обо всём по порядку.

Танк М1 "Абрамс". Фото © Shutterstock

На текущий момент Украина получила 280 танков Т-72А, T-72M1, Т-72М1R и ОБТ PT-91 от Польши, 28 танков M-55S (модифицированных Т-55) от Словении. Также Польша передала Киеву четыре танка Leopard 2. Ещё восемь таких машин передала Норвегия. По данным Службы внешней разведки (СВР), всего с конца 2021-го Украина получила 440 танков.

По данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, ожидается также передача 178 танков Leopard 1. Эти машины, однако, требуют ремонта и не могут быть переданы немедленно. Вдобавок к этим поставкам Германия обещала отправить на Украину 49 Leopard 2 в модификации A4 и A6. 14 танков Challenger 2 должно прийти на Украину из Великобритании. Сколько намерена передать колёсных танков AMX-10 Франция — никто не знает. И отдельное место в этом списке занимают M1A2 Abrams, "долгострои" западных поставок.

M1A1 Abrams: характеристики

По словам экспертов, M1A1 Abrams — самая массовая и относительно простая модель этого танка. Усовершенствования стандартного M1 в этом случае коснулись смены 105-миллиметровой пушки на 120-миллиметровую. При этом между версиями M1A2 и M1A1 лежит технологическая пропасть. M1A1 был выпущен в 1984 году и оснащается более простой системой управления огнём, в то время как M1A2, выпущенный в 1992-м, представляет собой более современную машину.

Отставной генерал армии США Роберт Абрамс (Abrams назван не в честь него, а в честь Крейтона Абрамса – младшего. — Прим. Лайфа), у которого многолетний опыт эксплуатации M1 Abrams, отмечал, что M1A2 — модернизация M1A1, и одно из их существенных различий состоит в том, что А1 работает на аналоговой системе, а А2 — на цифровой. По его словам, это как "разница между дисковым проводным телефоном и айфоном".

Танки М1 "Абрамс". Фото © Shutterstock

На A1 отсутствует боевая информационно-управляющая система IVIS, панорамный тепловизионный прицел командира, прицел наводчика со стабилизацией в двух плоскостях и безопасным для глаз дальномером, а также тепловизионный прибор наблюдения для механика-водителя, которые есть на A2.

По словам пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера, США также не включат в боекомплект передаваемых танков снаряды с сердечниками из обеднённого урана, вместо которых Украина получит снаряды экспортных модификаций снарядов с сердечниками из вольфрамового сплава, пробивная способность которых ниже.

Также, по некоторым данным, "Абрамсы" лишатся знаменитой урановой брони — эти пластины из смеси более высокой плотности устанавливались в передней части башни, однако на украинских танках такой опции не будет.

В некоторых случаях, как в 1991 и 2003 годах в Ираке, Abrams M1A1 получали урон от РПГ и более старых танков. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в условиях боя высокой интенсивности Abrams M1A1 могут столкнуться с серьёзными трудностями.

— Во время иракской кампании войска коалиции требовали уничтожения Т-72, против которых воевали "Абрамсы", другими средствами. Потому что Т-72 могли их уничтожать. К тому же хуситы в Йемене одно время хвастались многочисленными кадрами Abrams M1A1, подбитых из обычных РПГ. Фактически эти танки эффективны только при наличии огневой и авиационной поддержки, — отмечает Леонков.

Сколько танков Abrams M1A1 получит Украина

По данным CNN, число танков Abrams для Украины остаётся неизменным. К осени текущего года ВСУ должны получить 31 танк Abrams M1A1, что соответствует половине танкового батальона.

Даже если допустить, что западные партнёры определились со сроками поставок танков Abrams и модификациями, которые они готовы предоставить, некоторые вопросы остаются открытыми.

Транспортировка американских танков M1 Abrams. Фото © Shutterstock

По состоянию на март 2023-го ВСУ столкнулись с новыми трудностями. Сейчас в ВСУ наблюдается острая нехватка бензовозов и танковозов. Для того чтобы американский танк M1 Abrams воевал, его нужно заправлять и доставлять к месту боевых действий. Расход топлива в американских танках выше, чем у советских: такая машина потребляет 3,6–7,1 литра на километр, из-за чего и получила обидное прозвище fuel pig (англ. "топливный свин"). Газотурбинный двигатель AVCO Lycoming AGT-1500, которым оснащены Abrams, в условиях серьёзных наступлений требует большого запаса топлива и первоклассного снабжения. В Ираке за наступающими войсками армии США тянулись бензовозы и службы поддержки, а как снабжение таких танков будет обеспечиваться на Украине — неизвестно.

К тому же в Пентагоне отметили, что пока не решён вопрос с обеспечением поставок запчастей для ремонта Abrams, а также с организацией оперативного ремонта. Старые Abrams M1A1 ломаются точно так же, как и другие танки, и из общего числа проблем можно вычесть разве что проблемы с цифровым оборудованием, поскольку его на A1 нет.

При этом украинцы до сих пор не обзавелись ремонтными центрами для западной техники, и о том, почему это практически невозможно сделать, Лайф писал ещё в феврале. Ремонтных бригад для обслуживания западной техники там тоже практически нет. Все специалисты, которые там есть, могут ремонтировать только советскую технику. А её на Украине всё меньше.

Есть вопросы и к логистике. Большое количество мостов на Украине имеют ограничения по массе до 40–50 тонн. Масса "Абрамса" — почти 60. Как в таких условиях перебрасывать танковые группы — большой вопрос.

Вся западная техника отправляется на ремонт либо в Польшу, Словакию и Германию, либо в Прибалтику. Ремонт занимает до двух недель, а, по данным репортажа The Wall Street Journal из польских мастерских, иногда он может затянуться до двух месяцев. На время ремонта такая техника выключена из прифронтовой зоны. Если такое положение дел сохранится, то о полноценном боевом применении "Абрамсов" можно будет забыть.

Авторы Евгений Жуков