В "марафоны желаний" Блиновской не верит даже её мать

Блогер Елена Блиновская, которую подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, разбогатела на "марафонах желаний" благодаря красноречию и умению найти подход к людям. Об этом рассказала её тётя Галина Алцыбеева в беседе с "Абзацем".

"Мы не верим в этот марафон, никто не верит. Она умеет хорошо говорить, к любому подойти, с любым пообщаться. Даже мама у неё не верит в эти марафоны", — поделилась женщина.