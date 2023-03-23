В "марафоны желаний" Блиновской не верит даже её мать
Родственница рассказала, что в "марафоны желаний" не верит даже мать Блиновской
Блогер Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Блогер Елена Блиновская, которую подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, разбогатела на "марафонах желаний" благодаря красноречию и умению найти подход к людям. Об этом рассказала её тётя Галина Алцыбеева в беседе с "Абзацем".
"Мы не верим в этот марафон, никто не верит. Она умеет хорошо говорить, к любому подойти, с любым пообщаться. Даже мама у неё не верит в эти марафоны", — поделилась женщина.
По её словам, Блиновская не помогает близким, так как "высоко взлетела и вообще никакого контакта не стало". Про "марафоны желаний" блогер своей семье особо не рассказывала, а также не предлагала принять участие.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Заявления подали участницы её "марафонов желаний", которые уверены, что их обманули. Также блогеру грозит статья за уклонение от уплаты налогов. Сама же Блиновская улетела в Японию и заявила, что проблемы с ФНС ей не страшны, ведь она "ведёт учёт достойно".