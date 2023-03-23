Шеф Пентагона рассказал о специальных танках Abrams для ВСУ

Вашингтон планирует отправить на Украину танки Abrams из имеющихся запасов Пентагона, а не производить новые, как предполагалось изначально. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин.

"Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идёт из наличия, а не в рамках новой закупки", — сказал Остин в ходе слушаний в Конгрессе США.