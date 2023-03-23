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Регион
Опубликовано 23 марта 2023, 17:01
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Шеф Пентагона рассказал о специальных танках Abrams для ВСУ

Глава Пентагона Остин: США будут поставлять Украине танки Abrams из запасов, а не новые

Вашингтон планирует отправить на Украину танки Abrams из имеющихся запасов Пентагона, а не производить новые, как предполагалось изначально. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин.

"Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идёт из наличия, а не в рамках новой закупки", — сказал Остин в ходе слушаний в Конгрессе США.

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В свою очередь советник по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что в передаче Abrams Украине нет никакого смысла. По его словам, решение поставить боевые машины было принято, чтобы склонить Германию к отправке Киеву танков Leopard. По данным агентства Reuters, США собираются начать поставки танков M1 Abrams Киеву этой осенью.

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Getty Images / Daniel Karmann

Ирина Фальке
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