Шеф Пентагона рассказал о специальных танках Abrams для ВСУ
Глава Пентагона Остин: США будут поставлять Украине танки Abrams из запасов, а не новые
Вашингтон планирует отправить на Украину танки Abrams из имеющихся запасов Пентагона, а не производить новые, как предполагалось изначально. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин.
"Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идёт из наличия, а не в рамках новой закупки", — сказал Остин в ходе слушаний в Конгрессе США.
В свою очередь советник по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что в передаче Abrams Украине нет никакого смысла. По его словам, решение поставить боевые машины было принято, чтобы склонить Германию к отправке Киеву танков Leopard. По данным агентства Reuters, США собираются начать поставки танков M1 Abrams Киеву этой осенью.
Getty Images / Daniel Karmann