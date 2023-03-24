В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару
Глава Минфина США Йеллен: России и КНР будет крайне сложно создать альтернативу доллару
Власти США фиксируют, что Россия и Китай вместе пытаются создать альтернативу использованию долларов в расчётах. При это в Вашингтоне полагают, что добиться этой цели будет крайне сложно, заявила министр финансов Штатов Джанет Йеллен.
"Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно", — сказала глава американского Минфина.
По мнению Йеллен, доллар ещё долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, "несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование".
Ранее сообщалось, что США всё быстрее теряют глобальное влияние в мире, недооценивая Россию и переоценивая собственные возможности по поддержке Киева, в том числе касаемо поставок вооружений и боеприпасов. Как указал источник издания Asia Times, Штатам необходимо немедленное перемирие сторон в конфликте на Украине.
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