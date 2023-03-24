В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару

Власти США фиксируют, что Россия и Китай вместе пытаются создать альтернативу использованию долларов в расчётах. При это в Вашингтоне полагают, что добиться этой цели будет крайне сложно, заявила министр финансов Штатов Джанет Йеллен.

"Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно", — сказала глава американского Минфина.

По мнению Йеллен, доллар ещё долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, "несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование".