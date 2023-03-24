"Пройденный этап": В МИД заявили, что Россия не вернётся в Совет Европы

Россия за прошедший год убедилась, что решение о выходе из Совета Европы (СЕ) было правильным. Как сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, Москва не вернётся в эту организацию.

"За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Наш "развод" со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет. Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году, — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, двойные стандарты, лицемерие и русофобия стали отличительными чертами СЕ. Понятно, что с таким Советом Европы РФ не по пути, добавил Кобринец. Он также уточнил, что объединительные принципы и демократические идеалы, которые продекларированы в Уставе СЕ, "были принесены в жертву блоковым интересам". Как утверждает дипломат, Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и использовал для навязывания "сомнительных "прогрессистских" ценностей и неприкрытого давления на Россию". Страница перевёрнута, жалеть не о чем, констатировал он.

"Западники в Страсбурге продолжат лить свой яд большими вёдрами, не понимая, что СЕ их стараниями выродился. Нас это более не касается", — поведал Кобринец.

Кроме того, он сообщил, что российская сторона не намерена "мазать чёрной краской" все 26 лет своего пребывания в СЕ. Там было немало полезного, особенно для развития российского законодательства, но теперь это пройденный этап, заключил дипломат.