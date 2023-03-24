Регион

Уведомления отключены

24 марта, 09:31

"Шинник" показал новую форму клуба с "косарём" на воротнике

"Шинник" представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей

<p>"Шинник" представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей. Обложка © <a href="https://shinnik.com/news/591192/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт ФК</a></p>

"Шинник" представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей. Обложка © Официальный сайт ФК

Ярославский футбольный клуб "Шинник" совместно с партнёром клуба PARI разработали новый дизайн игровой формы для команды, стилизованной под банкноту номиналом в 1000 рублей, на которой изображён Ярославль. Как сообщает пресс-служба ФК, клуб с иронией подошёл к данному вопросу.

"Купюра номиналом в 1000 рублей — настоящий символ города. В народе "косарь" разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если "сел на пенёк", — рассказали в пресс-службе клуба.

"Шинник" представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей. Фото © Официальный сайт ФК

"Шинник" представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей. Фото © Официальный сайт ФК

Форма создавалась с учётом оформления купюры. На ней нанесён принт с основателем города — Ярославом Мудрым, на рукавах цифра 1000, а на внутренней стороне воротника нанесена надпись "косарь". Первый матч в новой форме клуб сыграет уже 26 марта.

Россияне не смогли обыграть Иран в Тегеране

Россияне не смогли обыграть Иран в Тегеране

Ранее Лайф писал, что сборные России и Ирака сыграют товарищеский матч 26 марта в Санкт-Петербурге. Игра пройдёт на стадионе "Газпром-арена" в 18:00 по московскому времени. Данный матч станет первым домашним матчем россиян с ноября 2021 года.

Оксана Попова
  • Новости
  • фкшинник
  • Футбол
  • Спорт
  • Ярославская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров