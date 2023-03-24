"Шинник" показал новую форму клуба с "косарём" на воротнике

Ярославский футбольный клуб "Шинник" совместно с партнёром клуба PARI разработали новый дизайн игровой формы для команды, стилизованной под банкноту номиналом в 1000 рублей, на которой изображён Ярославль. Как сообщает пресс-служба ФК, клуб с иронией подошёл к данному вопросу.

"Купюра номиналом в 1000 рублей — настоящий символ города. В народе "косарь" разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если "сел на пенёк", — рассказали в пресс-службе клуба.

"Шинник" представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей. Фото © Официальный сайт ФК

Форма создавалась с учётом оформления купюры. На ней нанесён принт с основателем города — Ярославом Мудрым, на рукавах цифра 1000, а на внутренней стороне воротника нанесена надпись "косарь". Первый матч в новой форме клуб сыграет уже 26 марта.