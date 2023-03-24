Экс-главу ЦИК Владимира Чурова похоронили в Подмосковье

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах завершилась церемония прощания с Владимиром Чуровым, который скончался 22 марта в возрасте 70 лет. Выразить дань памяти бывшему руководителю Центризбиркома в этот день собрались его родные и близкие, друзья и коллеги. На церемонии присутствовали замглавы МИД Александр Грушко, депутат Госдумы Леонид Ивлев,

члены ЦИК Александр Курдюмов, Евгений Шевченко, Константин Мазуревский и многие другие общественники, чиновники и политики.