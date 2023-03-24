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24 марта, 10:31

Экс-главу ЦИК Владимира Чурова похоронили в Подмосковье

<p>Владимир Чуров скончался 22 марта в возрасте 70 лет. Фото © LIFE</p>

Владимир Чуров скончался 22 марта в возрасте 70 лет. Фото © LIFE

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах завершилась церемония прощания с Владимиром Чуровым, который скончался 22 марта в возрасте 70 лет. Выразить дань памяти бывшему руководителю Центризбиркома в этот день собрались его родные и близкие, друзья и коллеги. На церемонии присутствовали замглавы МИД Александр Грушко, депутат Госдумы Леонид Ивлев,

члены ЦИК Александр Курдюмов, Евгений Шевченко, Константин Мазуревский и многие другие общественники, чиновники и политики.

На церемонии прощания с Владимиром Чуровым был почётный караул. Видео © LIFE

Похоронили Чурова там же — на Федеральном военном мемориальном кладбище. Отпевание проходило по православным канонам.

Напомним, что в середине марта Владимир Евгеньевич перенёс обширный инфаркт, после которого ему потребовалась операция. Спустя неделю организм не выдержал — и Чуров скончался. Он возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего уступил пост Элле Памфиловой, а сам стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. В этой должности Чуров и проработал до последнего дня своей жизни.

Экс-глава ЦИК Чуров перед смертью делился планами и собирался писать книгу

Экс-глава ЦИК Чуров перед смертью делился планами и собирался писать книгу

Телеграмму с соболезнованиями вдове и сыну бывшего главы ЦИК направил президент Владимир Путин. В ней глава государства подчеркнул, что Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию и честно служил Отечеству. Президент подчеркнул, что искренне разделяет огромное горе, постигшее их семью.

Марина Калегина
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