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24 марта, 11:09

В Минздраве сообщили, что более половины мужчин в России не доживают до 65

Специалист Минздрава Аполихин: Около 52% мужчин в России не доживают до 65 лет

Около 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Об этом сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин.

"52% мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48%, то есть меньшинство, переходят этот барьер", — сказал специалист на форуме "Здоровое общество".

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По словам Аполихина, основной фатальный дебют происходит в возрасте 40–65 лет, что является серьёзным звонком, ведь в 40 лет мужчина только состоялся — и он уже уходит. 74% из этой группы — мужчины, умирающие на рабочем месте, уточнил эксперт. Врач добавил, что россияне, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81% мужчин умирают внезапно.

Также директор НИИ рассказал об исследовании, которое показало, что у многих мужчин от 40 до 65 лет "жирная печень". Причём вызвано это состояние не употреблением алкоголя, а хроническим стрессом. Аполихин посоветовал мужчинам не забывать о физической нагрузке, являющейся принципиальным видом снятия перенапряжения.

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Ранее терапевт Александр Шустов перечислил анализы, которые нужно сдать после 45 лет, чтобы продлить жизнь. Также специалист подчеркнул важность прохождения диспансеризации.

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Никита Никонов
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