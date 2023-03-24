В Минздраве сообщили, что более половины мужчин в России не доживают до 65

Около 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Об этом сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин.

"52% мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48%, то есть меньшинство, переходят этот барьер", — сказал специалист на форуме "Здоровое общество".

По словам Аполихина, основной фатальный дебют происходит в возрасте 40–65 лет, что является серьёзным звонком, ведь в 40 лет мужчина только состоялся — и он уже уходит. 74% из этой группы — мужчины, умирающие на рабочем месте, уточнил эксперт. Врач добавил, что россияне, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81% мужчин умирают внезапно.

Также директор НИИ рассказал об исследовании, которое показало, что у многих мужчин от 40 до 65 лет "жирная печень". Причём вызвано это состояние не употреблением алкоголя, а хроническим стрессом. Аполихин посоветовал мужчинам не забывать о физической нагрузке, являющейся принципиальным видом снятия перенапряжения.