Лидер российских "Зелёных" высоко оценил акцию "Помочь планете" — альтернативу "Часу Земли"

Руководитель общероссийской организации "Зелёный патруль", лидер российской партии "Зелёные" Андрей Нагибин в беседе с Лайфом прокомментировал решение о том, что в этом году Кремль не будет гасить подсветку в "Час Земли". Он заверил, что, несмотря на это, Россия не отказывается от своих обязательств перед мировым сообществом и просто нашла альтернативу в виде акции "Помочь планете".

"Это традиционно международная акция: отключают свет на час по всему миру. Безусловно, это такой серьёзный посыл для всего человечества. Мы не считаем, что необходимо от этого отказываться, мы просто по-своему назвали эту акцию отключения на час, назвали её "Помочь планете", — пояснил Нагибин.

Он подчеркнул, что, несмотря на западные санкции и многие трудности, Россия не отказалась ни от одного зелёного проекта, а финансирование проекта "Экология" ничуть не уменьшилось. Более того, Москва не отказывается от обязательств, взятых по экологической и зелёной повестке, в то время как Европа ведёт себя совершенно по-другому.

"Парижское соглашение с их стороны не соблюдается, потому что они заявили о зелёной экономике, зелёной энергетике и т.д., однако это больше похоже на фарс с их стороны, потому что они сами сейчас разконсервируют угольные шахты у себя. Более того, объявив атомную энергетику, скажем так, вредной, теперь сами начинают продлевать работу атомных электростанций у себя", — добавил лидер российской партии "Зелёные".

По его словам, это даже больше похоже на фарс, чем когда активистка Грета Тунберг в ООН со слезами на глазах рассказывала о том, что люди губят планету, после чего в январе этого года совершенно искренне выступила со своими добровольцами на акции протеста против разконсервации угольной шахты в Великобритании и была арестована вместе с 200 последователями.