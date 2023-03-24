Лидер российских "Зелёных" высоко оценил акцию "Помочь планете" — альтернативу "Часу Земли"
Так выглядела Красная площадь без подсветки в "Час Земли". Фото © Агентство "Москва"
Руководитель общероссийской организации "Зелёный патруль", лидер российской партии "Зелёные" Андрей Нагибин в беседе с Лайфом прокомментировал решение о том, что в этом году Кремль не будет гасить подсветку в "Час Земли". Он заверил, что, несмотря на это, Россия не отказывается от своих обязательств перед мировым сообществом и просто нашла альтернативу в виде акции "Помочь планете".
"Это традиционно международная акция: отключают свет на час по всему миру. Безусловно, это такой серьёзный посыл для всего человечества. Мы не считаем, что необходимо от этого отказываться, мы просто по-своему назвали эту акцию отключения на час, назвали её "Помочь планете", — пояснил Нагибин.
Он подчеркнул, что, несмотря на западные санкции и многие трудности, Россия не отказалась ни от одного зелёного проекта, а финансирование проекта "Экология" ничуть не уменьшилось. Более того, Москва не отказывается от обязательств, взятых по экологической и зелёной повестке, в то время как Европа ведёт себя совершенно по-другому.
"Парижское соглашение с их стороны не соблюдается, потому что они заявили о зелёной экономике, зелёной энергетике и т.д., однако это больше похоже на фарс с их стороны, потому что они сами сейчас разконсервируют угольные шахты у себя. Более того, объявив атомную энергетику, скажем так, вредной, теперь сами начинают продлевать работу атомных электростанций у себя", — добавил лидер российской партии "Зелёные".
По его словам, это даже больше похоже на фарс, чем когда активистка Грета Тунберг в ООН со слезами на глазах рассказывала о том, что люди губят планету, после чего в январе этого года совершенно искренне выступила со своими добровольцами на акции протеста против разконсервации угольной шахты в Великобритании и была арестована вместе с 200 последователями.
"Поэтому это действительно кажется достаточно смехотворным, вот эта история. Мне кажется, всё делается просто во вред России. И теперь они просто сами уходят от своих обязательств. Поэтому мы считаем, что эта акция хоть и международная, мы к ней присоединяемся, но теперь это и наша акция, именно российская акция, и мы ни на шаг от своих обязательств не отказываемся", — заключил наш собеседник.
Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в этом году не будет присоединяться к экологической акции "Час Земли". При этом альтернативой ей станет акция "Помочь планете", по замыслу которой 25 марта в 20 часов 30 минут предлагается отключить подсветку зданий на один час.