Украинский футболист Зинченко заявил, что ничего не хочет слышать о России

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который ранее выступал за российский футбольный клуб "Уфа", заявил, что больше ничего не хочет слышать о России. Его слова приводит Daily Mail.

В беседе с изданием он сообщил, что продолжает быть благодарным российскому футбольному клубу "Уфа", где играл с 2015 по 2016 год. При этом сейчас он о России ничего слышать не хочет.