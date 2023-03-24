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24 марта, 14:39

Украинский футболист Зинченко заявил, что ничего не хочет слышать о России

<p>Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Обложка © ТАСС / ЕРА / ADAM VAUGHAN</p>

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Обложка © ТАСС / ЕРА / ADAM VAUGHAN

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который ранее выступал за российский футбольный клуб "Уфа", заявил, что больше ничего не хочет слышать о России. Его слова приводит Daily Mail.

В беседе с изданием он сообщил, что продолжает быть благодарным российскому футбольному клубу "Уфа", где играл с 2015 по 2016 год. При этом сейчас он о России ничего слышать не хочет.

"Я не хочу ничего слышать об этой стране. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Тем не менее мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем всё будет хорошо", — сказал спортсмен.

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Ранее Лайф также рассказывал, что футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".

Оксана Попова
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