Украинский футболист Зинченко заявил, что ничего не хочет слышать о России
Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Обложка © ТАСС / ЕРА / ADAM VAUGHAN
Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который ранее выступал за российский футбольный клуб "Уфа", заявил, что больше ничего не хочет слышать о России. Его слова приводит Daily Mail.
В беседе с изданием он сообщил, что продолжает быть благодарным российскому футбольному клубу "Уфа", где играл с 2015 по 2016 год. При этом сейчас он о России ничего слышать не хочет.
"Я не хочу ничего слышать об этой стране. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Тем не менее мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем всё будет хорошо", — сказал спортсмен.
Ранее Лайф также рассказывал, что футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".