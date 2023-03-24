Петербургский тюлень Крошик отпраздновал седьмой день рождения весёлыми играми в бассейне

Известная петербургская нерпа Крошик отмечает день рождения. Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", любимице многих горожан исполнилось семь лет.

Нерпа Крошик отмечает седьмой день рождения. Видео © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

Животное росло на глазах у сотрудников водоканала. А когда Крошик попал в Центр помощи редким видам морских млекопитающих и ему понадобилась реабилитация, за историей нерпы следили практически все.

"За двумя возвращениями Крошика к людям наблюдал, без преувеличения, весь город. За эти годы Крошик успел обзавестись соседом — Шлиссиком — и переехать в новый бассейн", — отметили в пресс-службе водоканала.

Там добавили, что за это время нерпа успела стать символом неравнодушия жителей Северной столицы, которые каждый год участвуют в спасении ластоногих.