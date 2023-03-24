"Адмирал" в гостях победил "Ак Барс" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Игроки "Адмирала" радуются заброшенной шайбе. Обложка © t.me / ХК "Адмирал"
Хоккейный клуб "Адмирал" обыграл "Ак Барс" в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.
На шайбы Даниила Гутика (36) и Николая Чебыкина (38) хозяева смогли ответить лишь голом Александра Радулова (52).
"Адмирал" сократил отставание в серии (3-2). Шестая игра пройдёт во Владивостоке 26 марта.
Напомним, в полуфинал Кубка Гагарина уже вышли петербургский СКА и омский "Авангард". Теперь они ждут своих соперников в финалах конференций.