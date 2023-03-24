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24 марта, 19:08

"Адмирал" в гостях победил "Ак Барс" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

<p>Игроки "Адмирала" радуются заброшенной шайбе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/hcadmiralru/5565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Адмирал"</a></p>

Игроки "Адмирала" радуются заброшенной шайбе. Обложка © t.me / ХК "Адмирал"

Хоккейный клуб "Адмирал" обыграл "Ак Барс" в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.

На шайбы Даниила Гутика (36) и Николая Чебыкина (38) хозяева смогли ответить лишь голом Александра Радулова (52).

"Адмирал" сократил отставание в серии (3-2). Шестая игра пройдёт во Владивостоке 26 марта.

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Напомним, в полуфинал Кубка Гагарина уже вышли петербургский СКА и омский "Авангард". Теперь они ждут своих соперников в финалах конференций.

Артур Лапсаков
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