"Адмирал" в гостях победил "Ак Барс" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб "Адмирал" обыграл "Ак Барс" в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.

На шайбы Даниила Гутика (36) и Николая Чебыкина (38) хозяева смогли ответить лишь голом Александра Радулова (52).

"Адмирал" сократил отставание в серии (3-2). Шестая игра пройдёт во Владивостоке 26 марта.