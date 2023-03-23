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23 марта, 19:13

ЦСКА победил "Локомотив" и находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

<p>Хоккеисты ЦСКА радуются заброшенной шайбе. Обложка © <a href="https://cska-hockey.ru/news/matchi/itog_tretego_matcha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ХК ЦСКА</p>

Хоккеисты ЦСКА радуются заброшенной шайбе. Обложка © Сайт ХК ЦСКА

Московский ЦСКА победил "Локомотив" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей шайбы на счету Максима Мамина (6-я минута), Павла Карнаухова (41) и Владислава Каменева (59, пустые ворота). Единственный гол хозяев забил Александр Елесин (35).

Счёт в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра серии состоится 25 марта в Москве.

"Ак Барс" в овертайме победил "Адмирал" в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ

"Ак Барс" в овертайме победил "Адмирал" в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Ранее сегодня омский "Авангард" победил магнитогорский "Металлург" (4:1) и выиграл серию со счётом 4-0, выйдя в следующий раунд.

Напомним, первым полуфиналистом Кубка Гагарина стал петербургский СКА. Хоккеисты обыграли нижегородское "Торпедо" в четырёх матчах.

Артур Лапсаков
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