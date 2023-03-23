ЦСКА победил "Локомотив" и находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Московский ЦСКА победил "Локомотив" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей шайбы на счету Максима Мамина (6-я минута), Павла Карнаухова (41) и Владислава Каменева (59, пустые ворота). Единственный гол хозяев забил Александр Елесин (35).

Счёт в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра серии состоится 25 марта в Москве.

Ранее сегодня омский "Авангард" победил магнитогорский "Металлург" (4:1) и выиграл серию со счётом 4-0, выйдя в следующий раунд.