ЦСКА победил "Локомотив" и находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина
Хоккеисты ЦСКА радуются заброшенной шайбе. Обложка © Сайт ХК ЦСКА
Московский ЦСКА победил "Локомотив" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей шайбы на счету Максима Мамина (6-я минута), Павла Карнаухова (41) и Владислава Каменева (59, пустые ворота). Единственный гол хозяев забил Александр Елесин (35).
Счёт в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра серии состоится 25 марта в Москве.
Ранее сегодня омский "Авангард" победил магнитогорский "Металлург" (4:1) и выиграл серию со счётом 4-0, выйдя в следующий раунд.
Напомним, первым полуфиналистом Кубка Гагарина стал петербургский СКА. Хоккеисты обыграли нижегородское "Торпедо" в четырёх матчах.