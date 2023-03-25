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25 марта, 04:51

Здоровается с пустотой: Саудовский телеканал высмеял Байдена

NYP: Саудовский телеканал MBC спародировал Байдена, выставив его незадачливым шутом

Саудовский телеканал MBC показал пародию на американского президента Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис, в которой лидера США высмеяли, изобразив незадачливым шутом. Об этом сообщает издание New York Post.

На видео "Байден", стоящий за трибуной на фоне флагов, отдаёт честь, затем отходит в сторону и протягивает руку в пустоту. Не найдя кому пожать руку, "глава Белого дома" поворачивается к флагам, где также никого нет, и приветственно машет рукой. После этого он опять пытается пожать руку пустоте.

Следом в кадре появляется взволнованная "Харрис". Она подзывает "Байдена", после чего они позируют перед камерой, пожимая друг другу руки. После этого "Байден" вновь оборачивается к флагам и протягивает руку, а "Харрис" пытается удержать его на месте.

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Это уже вторая опубликованная саудовским MBC пародия на американского лидера. В апреле 2022-го телеканал разместил ролик, в котором "Байден" изображён забывчивым стариком, заснувшим на трибуне, а "Харрис" пытается его разбудить.

Ранее Лайф рассказывал, что Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Своей оговоркой он вызвал смех и овации канадского парламента, перед которым выступал.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
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