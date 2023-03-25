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25 марта, 09:44

Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны

Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и переговоры с президентом России Владимиром Путиным снизили риск ядерной войны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит Financial Times.

"Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны — и они (представители Китая. — Прим. Лайфа) дали это понять очень и очень чётко", — отметил Боррель.

Он также напомнил о существовании китайского плана по урегулированию конфликта на Украине.

О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле

О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле

Напомним, визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву состоялся 20–22 марта. В ходе поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы двух стран не обсуждали "украинский мирный план", так как этот вопрос касается двусторонних отношений Пекина и Киева. А вот предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине стороны обсуждали. По словам Владимира Путина, многие из них созвучны позиции Москвы и могут быть взяты за основу дипломатического разрешения конфликта.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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