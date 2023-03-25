"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 12:31

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе целлюлозы в Ростовской области

На складе целлюлозы в Аксае Ростовской области ликвидировали открытое горение. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 14:43 объявлена ликвидация открытого горения", — сказано в сообщении.

Трансформаторная будка загорелась возле "Москвы-Сити"

Трансформаторная будка загорелась возле "Москвы-Сити"

Ранее Лайф писал о том, что в городе Аксае Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией. Горели два металлических ангара на площади 1,2 тысячи квадратов. Пламя тушили 79 человек, в том числе от МЧС 52 человека. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Ростовской области

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров