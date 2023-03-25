Пожарные ликвидировали открытое горение на складе целлюлозы в Ростовской области

На складе целлюлозы в Аксае Ростовской области ликвидировали открытое горение. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее Лайф писал о том, что в городе Аксае Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией. Горели два металлических ангара на площади 1,2 тысячи квадратов. Пламя тушили 79 человек, в том числе от МЧС 52 человека. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.