Во дворе жилого дома в Москве обнаружили снаряд, предварительно, времён ВОВ
Во дворе жилого дома в московском районе Ясенево обнаружили ржавый снаряд, предварительно, времён Великой Отечественной войны. Об этом Лайфу сообщил источник.
Подозрительный предмет нашли во время уборки территории. На данный момент периметр оцеплен, на месте ждут сапёров.
Ранее Лайф писал, что неизвестный снаряд был обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве. Сапёры выяснили, что этот предмет времён Великой Отечественной войны.
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ТАСС / URA.RU / Андреев Владимир