Индия вывела на орбиту ракету с 36 спутниками OneWeb
Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела на орбиту ракету-носитель LVM 3-M3, на борту которой находилось 36 спутников британской компании OneWeb. Старт ракеты был произведён с космодрома на острове Шрихарикота, который находится на юго-востоке страны.
Этот запуск позволит OneWeb завершить формирование орбитальной группировки своих аппаратов — их там будет уже более 600. Сеть позволит предоставлять высокоскоростной интернет в любой уголок мира из космоса.
Для Индии это уже второй запуск со спутниками OneWeb. Первая партия из 36 спутников OneWeb была запущена с помощью индийской ракеты 23 октября 2022 года.
Напомним, прежде выведение британских аппаратов связи OneWeb на орбиту обеспечивал "Роскосмос". Россия отказалась от запуска спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава руководства компании. У Москвы появились веские основания полагать, что эти спутники будут использованы в военных целях Западом.
Twitter / ISRO