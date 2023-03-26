Индия вывела на орбиту ракету с 36 спутниками OneWeb

Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела на орбиту ракету-носитель LVM 3-M3, на борту которой находилось 36 спутников британской компании OneWeb. Старт ракеты был произведён с космодрома на острове Шрихарикота, который находится на юго-востоке страны.

Этот запуск позволит OneWeb завершить формирование орбитальной группировки своих аппаратов — их там будет уже более 600. Сеть позволит предоставлять высокоскоростной интернет в любой уголок мира из космоса.

Для Индии это уже второй запуск со спутниками OneWeb. Первая партия из 36 спутников OneWeb была запущена с помощью индийской ракеты 23 октября 2022 года.