Варшаву заполонили преступные группировки, состоящие из иностранцев
Gazeta Wyborcza: В криминальных сводках варшавской полиции всё чаще фигурируют иностранцы
В Варшаве участились квартирные кражи со взломами. Ответственны за это преступные группировки, которые состоят преимущественно из иностранцев. Об этом сообщается в материале польского издания Gazeta Wyborcza, который перевёл портал "ИноСМИ".
Жители польской столицы заметили странные точки в подъездах домов. Таким образом преступники маркируют привлекательные для краж квартиры. Эти красные отметины появлются на дверях и лестничных клетках, причём воров даже не смущают камеры.
"Я видел, как он (преступник. — Прим. Лайфа) ломился в мои окна, а потом спустился по верёвке, привязанной к балкону, и убежал", — рассказал один из пострадавших жителей Варшавы.
Очевидцы в большинстве случаев рассказывают похожие истории: преступники видят их и спускаются по верёвке, а затем убегают. Указывается, что подобная ситуация была в Варшаве в 1990-х годах, но сейчас в сводках полиции всё чаще фигурируют иностранцы. И если раньше улицы патрулировали правоохранители, то сегодня слишком мало сотрудников для такой работы, ведь "они завалены бумагами".
"Преступные группы из других стран или отдельные воры-иностранцы нам не так хорошо известны, поэтому полицейские не в состоянии их идентифицировать. Эти преступники прекрасно понимают, что если никто не поймает их с поличным, то ни один полицейский у себя за письменным столом их не вычислит", — говорится в публикации.
Ранее МВД Польши задержало девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. По словам главы ведомства Мариуша Каминьского, они не только "проводили разведывательную деятельность против Польши", но и "готовили акты диверсии по заказу российской разведки". Однако позднее выяснилось, что среди задержанных "шпионов" нет россиян, а есть только белорусы и украинцы.
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