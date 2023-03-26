Варшаву заполонили преступные группировки, состоящие из иностранцев

В Варшаве участились квартирные кражи со взломами. Ответственны за это преступные группировки, которые состоят преимущественно из иностранцев. Об этом сообщается в материале польского издания Gazeta Wyborcza, который перевёл портал "ИноСМИ".

Жители польской столицы заметили странные точки в подъездах домов. Таким образом преступники маркируют привлекательные для краж квартиры. Эти красные отметины появлются на дверях и лестничных клетках, причём воров даже не смущают камеры.

"Я видел, как он (преступник. — Прим. Лайфа) ломился в мои окна, а потом спустился по верёвке, привязанной к балкону, и убежал", — рассказал один из пострадавших жителей Варшавы.

Очевидцы в большинстве случаев рассказывают похожие истории: преступники видят их и спускаются по верёвке, а затем убегают. Указывается, что подобная ситуация была в Варшаве в 1990-х годах, но сейчас в сводках полиции всё чаще фигурируют иностранцы. И если раньше улицы патрулировали правоохранители, то сегодня слишком мало сотрудников для такой работы, ведь "они завалены бумагами".

"Преступные группы из других стран или отдельные воры-иностранцы нам не так хорошо известны, поэтому полицейские не в состоянии их идентифицировать. Эти преступники прекрасно понимают, что если никто не поймает их с поличным, то ни один полицейский у себя за письменным столом их не вычислит", — говорится в публикации.