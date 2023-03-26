Беспилотник в Тульской области мог взорваться ещё в небе

Взрыв беспилотника в городе Киреевске Тульской области мог произойти в небе, а не на земле. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал SHOT.

В публикации отмечается, что именно из-за этого могло пострадать так много жилых домов. Официального подтверждения информации на этот счёт пока не поступало.