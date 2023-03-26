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26 марта, 14:39

Беспилотник в Тульской области мог взорваться ещё в небе

SHOT: БПЛА мог взорваться в небе над Тульской областью, из-за чего поразило так много домов

<p>Последствия взрыва беспилотника в Тульской области. Обложка © Telegram / SHOT</p>

Последствия взрыва беспилотника в Тульской области. Обложка © Telegram / SHOT

Взрыв беспилотника в городе Киреевске Тульской области мог произойти в небе, а не на земле. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал SHOT.

В публикации отмечается, что именно из-за этого могло пострадать так много жилых домов. Официального подтверждения информации на этот счёт пока не поступало.

Число пострадавших при взрыве БПЛА в Тульской области возросло до трёх

Число пострадавших при взрыве БПЛА в Тульской области возросло до трёх

Ранее Лайф сообщал, что в Киреевске Тульской области прогремел взрыв. По предварительной информации, это был беспилотник Ту-141 "Стриж". У многих жителей от ударной волны тряслись окна в домах и повыбивало стёкла.

Артур Белкин
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