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26 марта, 15:51

Подавший сигнал бедствия самолёт благополучно сел в Нижнем Новгороде

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который подал сигнал бедствия после вылета из Нижнего Новгорода в Москву, благополучно сел в аэропорту отправления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

"Вылетевший в Москву самолёт вернулся, посадка прошла благополучно. Причина произошедшего устанавливается", — сказал собеседник агентства.

Лайнер провёл в воздухе около 20 минут. Сигнал тревоги он подал спустя 10 минут после вылета, находясь на высоте чуть более трёх тысяч метров, и почти сразу начал разворот и снижение.

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Ранее Лайф рассказывал, что двух пьяных россиян сняли с рейса в аэропорту Алма-Аты за оскорбление бортпроводников. Им выписали штрафы.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Варвара Романова
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