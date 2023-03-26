Подавший сигнал бедствия самолёт благополучно сел в Нижнем Новгороде

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который подал сигнал бедствия после вылета из Нижнего Новгорода в Москву, благополучно сел в аэропорту отправления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

"Вылетевший в Москву самолёт вернулся, посадка прошла благополучно. Причина произошедшего устанавливается", — сказал собеседник агентства.

Лайнер провёл в воздухе около 20 минут. Сигнал тревоги он подал спустя 10 минут после вылета, находясь на высоте чуть более трёх тысяч метров, и почти сразу начал разворот и снижение.