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26 марта, 21:46

"Тоттенхэм" лишился главного тренера

Конте ушёл с поста главного тренера английского футбольного клуба "Тоттенхэм"

Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" итальянец Антонио Конте оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Конте был наставником "Тоттенхэма" с ноября 2021 года. Разрыв отношений, как сообщает пресс-служба, произошёл по обоюдному согласию.

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Как писал Лайф ранее, чемпион мира Месут Озил завершил карьеру футболиста в 34 года. Бывший игрок футбольной сборной Германии, "Реала" и "Арсенала" объяснил решение участившимися травмами на поле.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Neil Hall

Арина Родионова
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