"Тоттенхэм" лишился главного тренера

Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" итальянец Антонио Конте оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Конте был наставником "Тоттенхэма" с ноября 2021 года. Разрыв отношений, как сообщает пресс-служба, произошёл по обоюдному согласию.

"Милан" благодаря ничьей с "Тоттенхэмом" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Как писал Лайф ранее, чемпион мира Месут Озил завершил карьеру футболиста в 34 года. Бывший игрок футбольной сборной Германии, "Реала" и "Арсенала" объяснил решение участившимися травмами на поле.