"Тоттенхэм" лишился главного тренера
Конте ушёл с поста главного тренера английского футбольного клуба "Тоттенхэм"
Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" итальянец Антонио Конте оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Конте был наставником "Тоттенхэма" с ноября 2021 года. Разрыв отношений, как сообщает пресс-служба, произошёл по обоюдному согласию.
Как писал Лайф ранее, чемпион мира Месут Озил завершил карьеру футболиста в 34 года. Бывший игрок футбольной сборной Германии, "Реала" и "Арсенала" объяснил решение участившимися травмами на поле.
Обложка ©
ТАСС / ЕРА / Neil Hall