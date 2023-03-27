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26 марта, 21:34

Генконсул Израиля в Нью-Йорке уволился из-за решения Нетаньяху

Работающий в Нью-Йорке генеральный консул Израиля Асаф Замир объявил о решении уйти в отставку. Поводом стало несогласие с решением премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта.

"Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я далее не могу представлять это правительство", — написал дипломат в "Твиттере".

По его мнению, политическая ситуация в Израиле стала критической, он чувствует "моральную обязанность бороться за дорогие ему демократические ценности".

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Напомним, в Израиле уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для новой волны недовольств послужило увольнение Галанта с поста министра обороны страны.

Обложка ©

Twitter / AmbAsafZamir

Андрей Григорьев
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