Генконсул Израиля в Нью-Йорке уволился из-за решения Нетаньяху
Работающий в Нью-Йорке генеральный консул Израиля Асаф Замир объявил о решении уйти в отставку. Поводом стало несогласие с решением премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта.
"Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я далее не могу представлять это правительство", — написал дипломат в "Твиттере".
По его мнению, политическая ситуация в Израиле стала критической, он чувствует "моральную обязанность бороться за дорогие ему демократические ценности".
Напомним, в Израиле уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для новой волны недовольств послужило увольнение Галанта с поста министра обороны страны.
Twitter / AmbAsafZamir