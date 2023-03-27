В МИД России не исключили никаких вариантов ответа на санкции

Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, введённые Западом. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Дипломат заверил, что в Москве готовы к любому развитию событий, однако хотели бы избежать крайних мер.

"Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали", — отметил Биричевский.