В МИД России не исключили никаких вариантов ответа на санкции
Биричевский: Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции Запада
Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, введённые Западом. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Дипломат заверил, что в Москве готовы к любому развитию событий, однако хотели бы избежать крайних мер.
"Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали", — отметил Биричевский.
Он призвал надеяться, что на Западе здравый смысл возобладает и до элит там "наконец дойдёт мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией".
Напомним, ранее премьер Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций. Он напомнил, что в стране принято 315 мер, чтобы поддержать экономику. Украина меж тем продолжает "молить" о новых мерах давления на Россию.
Агентство "Москва"