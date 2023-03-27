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27 марта, 07:02

В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

Биричевский: Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки её выдавить

Россия не намерена выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, "недружественные страны" восприняли бы выход Москвы из организации как подтверждение эффективности своей политики и в итоге ужесточили бы курс против РФ. Кроме того, как указал дипломат, полноправное членство России в ВТО позволит сохранить устойчивые связи с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества.

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"Особое внимание уделяем взаимодействию с партнёрами и единомышленниками из Азии, с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки — странами так называемого мирового большинства. Взаимодействие с ними становится всё более активным и разноплановым", — подчеркнул Биричевский.

Также он добавил, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза и Москва как член ЕАЭС обязана их соблюдать.

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Ранее Биричевский сообщил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, введённые Западом. Он заверил, что в Москве готовы к любому развитию событий, однако хотели бы избежать крайних мер.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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