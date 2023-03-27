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27 марта, 07:22

Мужчинам перечислили причины отсутствия эякуляции и оргазмов

Уролог Лубенников заявил, что стресс и болезни могут лишить мужчин эякуляции и оргазмов

Исчезновение оргазма и эякуляции у мужчин может быть вызвано стрессом и болезнями. Об этих и других причинах проблемы в беседе с "Лентой.ру" рассказал уролог Александр Лубенников.

Задержка эякуляции — это расстройство мужской сексуальной активности, при котором оргазм и эякуляция не наступают. По данным международных исследований, эта проблема встречается примерно у трёх процентов мужчин. Врач уточнил, что задержка или отсрочка эякуляции относится к типу сексуальной дисфункции, при которой у мужчин наблюдаются постоянные или периодические задержки (более 25 минут фрикций). В то же время не наблюдаются проблемы с эрекцией и возбуждением. По словам Лубенникова, трудности с оргазмом и эякуляцией могут вызывать телесные заболевания и психические расстройства.

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"Аномалии развития, повреждения спинного мозга, рассеянный склероз, декомпенсированный сахарный диабет, нарушение иннервации после удаления предстательной железы, лимфатических узлов рядом с аортой — всё это может стать причиной отсроченной эякуляции", — пояснил специалист.

Он добавил, что изменения в предстательной железе после операций на ней, аномалии развития предстательной железы и мочевого пузыря, патология щитовидной железы (гипотиреоз) и низкий уровень тестостерона тоже могут вызвать задержку эякуляции. Проблемами в интимной сфере могут также обернуться уретрит, мочеполовой туберкулёз, шистосомоз. Такое нарушение может быть вызвано и приёмом антидепрессантов, нейролептиков, злоупотреблением алкоголем.

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Unsplash

Иван Косицын
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