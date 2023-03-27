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27 марта, 11:49

Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли колледж в Мелитополе из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины производили обстрел территории у колледжа в Мелитополе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Пакет был из шести ракет "Хаймарс", две ракеты удалось [системе] ПВО сбить. К сожалению, четыре [ракеты] долетели до цели", — сказал он.

Балицкий отметил, что украинские военные обстреляли абсолютно мирный объект. И хорошо, что в этот момент в техникуме не было учебного процесса, поэтому нет сотни жертв. Последствия обстрела сейчас устраняются.

Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела со стороны ВСУ

Напомним, примерно в 8:15 в Мелитополе зазвучали взрывы и заработала система ПВО. Позднее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли территорию у колледжа. В результате пострадало четыре человека, повреждено несколько зданий.

Обложка ©

Telegram / Владимир Рогов

Светлана Оперук
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