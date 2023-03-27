Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли колледж в Мелитополе из РСЗО HIMARS
Вооружённые силы Украины производили обстрел территории у колледжа в Мелитополе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пакет был из шести ракет "Хаймарс", две ракеты удалось [системе] ПВО сбить. К сожалению, четыре [ракеты] долетели до цели", — сказал он.
Балицкий отметил, что украинские военные обстреляли абсолютно мирный объект. И хорошо, что в этот момент в техникуме не было учебного процесса, поэтому нет сотни жертв. Последствия обстрела сейчас устраняются.
Напомним, примерно в 8:15 в Мелитополе зазвучали взрывы и заработала система ПВО. Позднее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли территорию у колледжа. В результате пострадало четыре человека, повреждено несколько зданий.
Telegram / Владимир Рогов