Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли колледж в Мелитополе из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины производили обстрел территории у колледжа в Мелитополе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Пакет был из шести ракет "Хаймарс", две ракеты удалось [системе] ПВО сбить. К сожалению, четыре [ракеты] долетели до цели", — сказал он.