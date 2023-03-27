Вместе с погибшей от иммунного препарата студенткой Сеченовки в реанимацию попал её парень

Следственный комитет начал проверку по факту смерти студентки, которая скончалась после использования препарата "Лаеннек". Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Помимо учёбы в Сеченовском медицинском университете 22-летняя Анна была коучем по здоровью в соцсетях. Вместе с молодым человеком Дмитрием она решила попробовать укрепить иммунитет "Лаеннеком", а способом ввода лекарства пара выбрала капельницу.

Как сообщает телеграм-канал, 14 марта Анне и Дмитрию поплохело, их экстренно госпитализировали. После курса из пяти капельниц у девушки развился отёк лёгких, септический шок, появилась сердечная недостаточность и началось заражение крови. 25 марта она скончалась в больнице. Дмитрию повезло больше — он остался жив, но попал в реанимацию. Сейчас парня готовят к выписке.