Вместе с погибшей от иммунного препарата студенткой Сеченовки в реанимацию попал её парень
СК начал проверку после смерти студентки Сеченовки от препарата для иммунитета
Следственный комитет начал проверку по факту смерти студентки, которая скончалась после использования препарата "Лаеннек". Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Помимо учёбы в Сеченовском медицинском университете 22-летняя Анна была коучем по здоровью в соцсетях. Вместе с молодым человеком Дмитрием она решила попробовать укрепить иммунитет "Лаеннеком", а способом ввода лекарства пара выбрала капельницу.
Как сообщает телеграм-канал, 14 марта Анне и Дмитрию поплохело, их экстренно госпитализировали. После курса из пяти капельниц у девушки развился отёк лёгких, септический шок, появилась сердечная недостаточность и началось заражение крови. 25 марта она скончалась в больнице. Дмитрию повезло больше — он остался жив, но попал в реанимацию. Сейчас парня готовят к выписке.
Следственный комитет проверяет все детали резонансного дела, а также изучает ампулы лекарства, которое могло убить студентку.
Напомним, о смерти девушки стало известно сегодня утром. Как пояснила Лайфу терапевт Анастасия Тимощенко, в клинических рекомендациях Минздрава этот препарат не указан ввиду недостаточных сведений об эффективности.
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