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27 марта, 13:50

Молодая врач-анестезиолог покончила с собой в онкоцентре Челябинска

В челябинском онкоцентре обнаружили труп девушки-врача

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины обнаружили труп одной из сотрудниц медучреждения. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Погибшей оказалась 32-летняя врач-анестезиолог. По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством. Причины и обстоятельства происшедшего сейчас выясняют оперативники.

"Следов криминала на теле не было. По результатам судмедэкспертизы медик покончила с собой", — рассказал собеседник издания.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Амурской области отец убил десятимесячного сына и изрезал жену. Мать малыша госпитализировали, а мужчину задержали и против него возбудили уголовное дело. Позже женщина скончалась в больнице.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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