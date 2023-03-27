Молодая врач-анестезиолог покончила с собой в онкоцентре Челябинска
В челябинском онкоцентре обнаружили труп девушки-врача
В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины обнаружили труп одной из сотрудниц медучреждения. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Погибшей оказалась 32-летняя врач-анестезиолог. По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством. Причины и обстоятельства происшедшего сейчас выясняют оперативники.
"Следов криминала на теле не было. По результатам судмедэкспертизы медик покончила с собой", — рассказал собеседник издания.
Ранее Лайф рассказывал, что в Амурской области отец убил десятимесячного сына и изрезал жену. Мать малыша госпитализировали, а мужчину задержали и против него возбудили уголовное дело. Позже женщина скончалась в больнице.
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