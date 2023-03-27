Молодая врач-анестезиолог покончила с собой в онкоцентре Челябинска

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины обнаружили труп одной из сотрудниц медучреждения. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Погибшей оказалась 32-летняя врач-анестезиолог. По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством. Причины и обстоятельства происшедшего сейчас выясняют оперативники.

"Следов криминала на теле не было. По результатам судмедэкспертизы медик покончила с собой", — рассказал собеседник издания.