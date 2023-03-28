Психолог объяснил, почему принуждение старших детей нянчиться с младшими грозит катастрофой

Если родители постоянно заставляют старших детей нянчиться с младшими, это может обернуться разрушенным детством более взрослого ребёнка и другими неприятными последствиями, рассказал клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ru".

"Нельзя надолго оставлять детей наедине. Если разница между ними составляет меньше 12 лет, такое решение и вовсе может обернуться катастрофой", — предупреждает эксперт.

По его словам, если один ребёнок ненамного старше, то он не сможет уберечь младшего от опасной ситуации. Более того, ему может понравиться рискованная затея и он поспособствует тому, чтобы младший брат или сестра поскорее её осуществили. Другим опасным моментом является отсутствие у детей навыков первой помощи, отметил Самбурский. Например, если младший ребёнок чем-то подавится, старший может растеряться и не позвать родителей, ведь те начнут ругать его из-за произошедшего. Кроме того, при попытке оказать помощь есть риск усугубить ситуацию.

"Другое дело, если разница в возрасте между одним и другим ребёнком больше 12 лет. Тогда можно попросить более взрослого ребёнка присмотреть за младшим. Но не принуждать, а спросить, сможет ли он справиться, предоставив за труды соответствующее вознаграждение", — пояснил психолог.

Специалист подчеркнул, что в этом вопросе важна справедливость и подростку нужно компенсировать потраченное время, например дать больше денег на карманные расходы, купить какую-либо вещь или сходить вместе на развлекательное мероприятие. Навязывание же может вызвать неприязнь к младшим или даже ненависть. Также, отметил Самбурский, недопустимо наказывать старших детей за плохое поведение младших. По словам врача, у девочек это может привести к тому, что, повзрослев, они не захотят иметь собственного ребёнка, понимая, что это огромный труд, который им силой навязывали с ранних лет.