Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн ответил на вопрос о планах США по России и КНР цитатой Путина
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн, отвечая на вопрос о действиях Белого дома против России и КНР, процитировал российского лидера Владимира Путина.
На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в 2022 году Путин усомнился в нормальности властей США, которые осознанно портят отношения с Китаем и играют на обострение. Тогда президент задал вопрос: "Зачем надо было тащиться этой бабушке (экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. — Прим. Лайфа) в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения?" Путин добавил, что в этом "нет ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и всё. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности".
Ведущий шоу Judging Freedom Эндрю Наполитано спросил Макговерна, могут ли США воевать с Россией, одновременно провоцируя обострение ситуации вокруг Тайваня.
"Нет. И объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая", — подчеркнул эксперт.
Ранее в США назвали альянс России и Китая способным изменить мировой порядок. Поэтому Америка и "её демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям", считает автор газеты The Washington Post.