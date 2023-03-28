Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина

На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в 2022 году Путин усомнился в нормальности властей США, которые осознанно портят отношения с Китаем и играют на обострение. Тогда президент задал вопрос: "Зачем надо было тащиться этой бабушке (экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. — Прим. Лайфа) в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения?" Путин добавил, что в этом "нет ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и всё. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности".