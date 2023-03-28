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28 марта, 20:41

Испания неожиданно проиграла Шотландии в квалификации Евро-2024

Дубль Мактоминея принёс Шотландии победу над Испанией в матче отбора Евро-2024

Сборная Испании проиграла команде Шотландии во втором матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 0:2.

Дубль на счету Скотта Мактоминея, отличившегося на 7-й и 51-й минуте.

Для шотландцев эта победа стала второй на групповом этапе, с шестью очками они возглавляют таблицу группы А. Испанцы идут вторыми с тремя баллами.

Франция обыграла Ирландию в отборочном матче на чемпионат Европы

Франция обыграла Ирландию в отборочном матче на чемпионат Европы

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Англии победила команду Украины. Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:0. Это вторая победа англичан, в стартовом матче отборочного турнира они победили Италию.

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Twitter / Selección Española de Fútbol

Артур Лапсаков
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