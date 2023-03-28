Испания неожиданно проиграла Шотландии в квалификации Евро-2024

Сборная Испании проиграла команде Шотландии во втором матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 0:2.

Дубль на счету Скотта Мактоминея, отличившегося на 7-й и 51-й минуте.

Для шотландцев эта победа стала второй на групповом этапе, с шестью очками они возглавляют таблицу группы А. Испанцы идут вторыми с тремя баллами.