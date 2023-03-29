Успешные бизнесмены признались, что чувствуют себя одинокими

Успех в бизнесе часто отражается на личной жизни предпринимателей. Согласно исследованию, проведённому бизнес-клубом "Атланты" при поддержке психологической платформы Alter, большинство владельцев компаний признались, что их не устраивает нынешнее окружение. Результаты имеются в распоряжении Лайфа.

Сразу 80% предпринимателей испытывают чувство одиночества. Чаще всего с этим сталкиваются люди из ресторанной индустрии (20%), строительства (14%), IT (13%) и сферы моды (11%). У половины участников исследования за последние три года уменьшилось количество друзей, а 73% респондентов не устраивает их нынешний круг общения. При этом для многих бизнесменов (76%) проблема отсутствия единомышленников остро встала только после их профессионального становления, а каждый третий отметил, что до своей реализации вовсе не испытывал проблем с поиском друзей.

Главными причинами нехватки общения стали расхождение в жизненных ценностях (23%) и образе жизни (20%) с другими людьми, зависть окружающих (17%), боязнь довериться новым людям (10%). Также 16% отметили, что во взрослом возрасте сложнее заводить друзей, а каждый десятый признался в нехватке сил и времени на формирование дружеских контактов.

Отсутствие интересного и поддерживающего окружения сказывается на всех сферах жизни. Так, 21% респондентов с трудом находят полезные контакты, 15% отмечают проблемы с динамикой развития бизнеса. Кроме того, 40% бизнесменов признались, что стали раздражительными и недоверчивыми, а ещё 16% пребывают в депрессивном состоянии. Чтобы преодолеть негативные последствия одиночества, бизнесмены занимаются спортом (19%) и саморазвитием (18%), ходят к психологу (15%) и принимают БАДы (10%). А 11% опрошенных пробуют знакомиться с новыми людьми.

"Правильное окружение — одна из составляющих успеха. Для предпринимателей важно быть в кругу единомышленников, поскольку так они закрывают потребность в комфортном общении с близкими по духу людьми (23%), расширяют кругозор (21%), самосовершенствуются (21%) и активнее развивают бизнес (19%). Помимо этого каждый пятый признаётся, что круг общения мотивирует на новые победы. Для достижения бизнес-результатов предпринимателям важно объединяться в сообщества, где они могут знакомиться и находить поддержку друг в друге", — рассказала CEO бизнес-клуба "Атланты" Олеся Сивач.

В рамках исследования было установлено, что каждый пятый представитель этой сферы находит единомышленников в бизнес-клубах. В таких сообществах 30% предпринимателей заводят полезные связи, 21% — улучшают качество круга общения, 17% — находят инвесторов, а ещё 12% становятся более уверенными в себе.