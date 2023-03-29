Суд в США признал зампреда правления "Новатэка" Джитвэя виновным в сокрытии активов

Жюри присяжных в суде по Среднему округу штата Флорида признало заместителя председателя правления газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов и предоставлении ложных сведений налоговой службе США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции страны, выполняющего функции Генеральной прокуратуры.

Джитвэю грозит до пяти лет тюремного заключения по обвинениям в сокрытии зарубежных активов и в предоставлении ложных сведений налоговой службе, а также до одного года тюрьмы по обвинению в уклонении от передачи налоговых деклараций. Рассмотрение окончательного приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.