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29 марта, 05:30

Суд в США признал зампреда правления "Новатэка" Джитвэя виновным в сокрытии активов

Жюри присяжных в суде по Среднему округу штата Флорида признало заместителя председателя правления газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов и предоставлении ложных сведений налоговой службе США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции страны, выполняющего функции Генеральной прокуратуры.

Джитвэю грозит до пяти лет тюремного заключения по обвинениям в сокрытии зарубежных активов и в предоставлении ложных сведений налоговой службе, а также до одного года тюрьмы по обвинению в уклонении от передачи налоговых деклараций. Рассмотрение окончательного приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.

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Напомним, Джитвэя арестовали в США осенью 2021 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов. Позже зампреда правления "Новатэка" отпустили под залог в 80 миллионов долларов. В сентябре того же года он заявил, что уладил вопрос о неуплате налогов в США.

Обложка ©

ТАСС / Митя Алешковский

Юлия Коновалова
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