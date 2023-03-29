Карпин задал резкий вопрос министру спорта, уличившему его в безразличии к работе
Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин резко ответил министру спорта России Олегу Матыцину, который обвинил его в безразличии к работе, и предложил определиться, с кем он — с командой, болельщиками или сам по себе.
Карпин признался в беседе со "Спорт-Экспрессом", что погорячился, когда сказал, что "не держится за своё место", что и вызвало критику со стороны министра. По словам тренера, он был не так понят, ведь его слова не означают отсутствия мотивации и желания работать. Карпин добавил, что узнал о высказывании министра уже после игры сборной с командой Ирана.
"К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после. Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про "не держусь за место". Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?" — ответил он на вопрос журналиста о своей реакции на замечание Матыцина.
Напомним, в Тегеране между Россией и Ираном прошёл товарищеский матч, который завершился ничьей (1:1). До игры главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что не боится увольнения и не держится за свой пост в случае поражения. Министр спорта России Олег Матыцин назвал такое высказывание безразличием к работе. Он предложил Карпину определиться: "Ты с нами — командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе".
ТАСС / Валентина Певцова