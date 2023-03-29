Песков заявил, что гибридная война России и Запада — это надолго
Пресс-секретарь президента Песков: Развязанная Западом против России гибридная война — это надолго
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противостояние России и Запада войной в широком смысле слова и предупредил, что это надолго. Представитель Кремля призвал проявить твёрдость, уверенность в себе и объединиться вокруг президента.
"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твёрдость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента", — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, сколько может длиться специальная военная операция.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у решения о начале СВО на Украине нет сослагательного наклонения. Так глава государства ответил на вопрос, не стоило ли дать старт операции ещё в 2014 году. Объясняя, почему СВО на Украине не началась девять лет назад, президент отметил, что российская сторона надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём, но Запад готовил Киев к боевым действиям.
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