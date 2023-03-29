Песков заявил, что гибридная война России и Запада — это надолго

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противостояние России и Запада войной в широком смысле слова и предупредил, что это надолго. Представитель Кремля призвал проявить твёрдость, уверенность в себе и объединиться вокруг президента.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твёрдость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента", — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, сколько может длиться специальная военная операция.