Кремль отказался давать советы Си Цзиньпину по поводу визита в Киев к Зеленскому

Россия ценит взвешенную позицию Китая по украинскому конфликту и считает, что не вправе давать советы председателю КНР Си Цзиньпину о том, поддерживать контакты с Киевом или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.