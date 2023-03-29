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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 10:39
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Кремль отказался давать советы Си Цзиньпину по поводу визита в Киев к Зеленскому

Песков: РФ ценит позицию КНР по Украине и не даёт советов Пекину, с кем вести переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Feng Li

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Feng Li

Россия ценит взвешенную позицию Китая по украинскому конфликту и считает, что не вправе давать советы председателю КНР Си Цзиньпину о том, поддерживать контакты с Киевом или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы её высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов", — отметил представитель Кремля.

FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским
FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

Напомним, после визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что тоже хочет поговорить с главой КНР, однако пока не получал предложений от китайской стороны.

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Татьяна Миссуми
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