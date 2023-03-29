Кремль отказался давать советы Си Цзиньпину по поводу визита в Киев к Зеленскому
Песков: РФ ценит позицию КНР по Украине и не даёт советов Пекину, с кем вести переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Feng Li
Россия ценит взвешенную позицию Китая по украинскому конфликту и считает, что не вправе давать советы председателю КНР Си Цзиньпину о том, поддерживать контакты с Киевом или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы её высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов", — отметил представитель Кремля.
Напомним, после визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что тоже хочет поговорить с главой КНР, однако пока не получал предложений от китайской стороны.